Masern bleiben in Europa ein Problem - Unter Impfquoten

Das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) hat vor der weiterhin in Europa bestehenden Gefahr von Masern-Erkrankungen gewarnt. Zwischen Jänner 2016 und März 2019 seien in der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum mehr als 44.000 Fälle von Masern gemeldet worden, teilte die Behörde in Stockholm mit.

SN/APA (dpa)/Ole Spata Die Zahl der Masernfälle bleibt beunruhigend hoch