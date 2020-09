Maske jetzt auch am Südpol Pflicht

Erstmals seit Beginn der Coronakrise sind am Montag wieder Wissenschafter vom neuseeländischen Christchurch aus in die Antarktis gestartet. Vorausgegangen war eine fast sechswöchige Quarantäne. Wegen starker Stürme in der Region hatte der für August geplante Start des Flugzeugs der US Air Force immer wieder verschoben werden müssen.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Gletscherbewegung nahe der McMurdo-Station