Nach unkontrollierten Partys auf dem Ballermann wächst die Sorge, dass die Baleareninsel zu einem neuen Corona-Risikogebiet werden könnte.

Tagsüber an den Strand, am Abend Feiern am Ballermann. So sieht Urlaub für etliche deutschsprachige Touristen auf Mallorca aus. Nachdem es in den vergangenen Tagen zu unkontrollierten Massenpartys im Ballermann-Viertel kam, klingeln nicht nur in Spanien die Alarmglocken. Die Sorge ...