Maskenpflicht nun in ganz Paris - Sportler befreit

Seit Freitag müssen die Menschen in ganz Paris auch unter freiem Himmel eine Maske tragen - doch die Regeln sind nicht so streng wie ursprünglich vorgesehen. Wer eine körperliche Aktivität wie Joggen oder Radfahren ausübe, bleibe von der Maskenpflicht befreit, teilte die Pariser Polizeipräfektur am Freitag mit. Man werde die neue Regel nun vorerst im Rahmen einer Aufklärungskampagne umsetzen.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Beim Joggen oder Radfahren muss keine Maske getragen werden - kann aber, wie man im Bild sieht.