Massen-Gentests helfen bei der Suche nach den Mördern

Vor 20 Jahren nahm die Polizei in Deutschland einen Kindermörder fest. Zuvor wurden DNA-Proben von 15.000 Männern genommen. Die Aktion revolutionierte die Verbrechensbekämpfung.

Es war der erste erfolgreiche Massen-Gentest in Deutschland: Nach dem Mord an der elfjährigen Christina aus Strücklingen in Niedersachsen (Kreis Cloppenburg) vor 20 Jahren sammelte die Polizei Speichelproben von 15.000 jungen Männern aus der Umgebung, obwohl es damals dafür noch keine gesetzliche Grundlage gab. Die DNA-Reihenuntersuchung war ein datenschutzrechtlich umstrittener Schritt, der aber von Erfolg gekrönt war. "Der Fall Ronny Rieken sorgte seinerzeit für intensive Diskussionen und größte Aufmerksamkeit", sagt Frank Federau, Sprecher des niedersächsischen Landeskriminalamts.