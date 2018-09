Massenevakuierungen nach Serie von Gasexplosionen in Boston

Bei dutzenden Gasdetonationen und Bränden in Ortschaften nahe der Großstadt Boston im US-Bundesstaat Massachusetts sind ein Mensch getötet und mindestens zehn Personen verletzt worden. Ein Mensch schwebe in Lebensgefahr, der Zustand eines weiteren Patienten sei ernst, teilte das Krankenhaus im Ort Lawrence am Donnerstag mit. Die Polizei ordnete Massenevakuierungen an.

Die behandelten Fälle reichten laut dem Spital von Rauchvergiftungen bis zu Explosionsverletzungen. "Zahlreiche Evakuierungen von Gegenden mit Gasgeruch sind derzeit im Gange", teilte die Polizei am Freitag mit. Bewohner, die Gas vom Versorgungsunternehmen Columbia Gas beziehen, wurden zur "sofortigen" Räumung aufgefordert. Derzeit werde der Druck von den Gasleitungen genommen, hieß es von der Polizei. Das werde "einige Zeit in Anspruch nehmen". SN/AP Mehrere Gasexplosionen in Massachusetts Vorsorglich wurde der Strom in der ganzen Gegend abgestellt. Der Bürgermeister von Lawrence forderte alle Menschen im südlichen Teil der Stadt dazu auf, ihre Häuser vor der Stromabschaltung zu verlassen. Zehntausende waren betroffen. Auch die Gasleitungen sollten entleert werden. Die genaue Schadenshöhe war zunächst noch unklar. Zur Ursache für die Explosionen und Brände lagen zunächst noch keine Angaben vor. Es sei "viel zu früh, um über den Grund zu spekulieren", erklärte die Polizei. Das Versorgungsunternehmen hatte am Donnerstag eine Mitteilung veröffentlicht, derzufolge Gasleitungen in verschiedenen Gegenden in der Region nachgerüstet werden sollten. Das 18-jährige Todesopfer sei in einem Auto gesessen, als ein Kamin auf den Wagen stürzte. Im Krankenhaus sei er wenig später seinen Verletzungen erlegen, wie der Sender CNN in der Nacht zum Freitag unter Verweis auf Behördenangaben berichtete. Rettungskräfte seien zu 70 Häusern in drei Kleinstädten im US-Staat Massachusetts gerufen worden, in denen es Brände, Explosionen oder zumindest Gasgeruch gegeben habe, teilte die Polizei des US-Staates am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der betroffenen Haushalte in Lawrence, Andover und North Andover noch steigen werde. Quelle: Apa/Dpa