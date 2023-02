Massengräber mit mehr als 30 Opfern in Mexiko entdeckt

Im Westen Mexikos sind in zwei versteckten Massengräbern insgesamt 31 Leichen gefunden worden. Nach Angaben des Staatsanwalts Luis Joaquín Méndez konnte zunächst nur die Hälfte der Menschen identifiziert werden. Das erste Grab wurde den Angaben zufolge am 1. Februar in San Isidro Mazatepec im Bundesstaat Jalisco gefunden, der vom mächtigen Jalisco New Generation Cartel kontrolliert wird und besonders stark unter Gewalt durch die Organisierte Kriminalität leidet.

Staat ringt seit Jahren mit rivalisierenden Drogenbanden