Massenunfall in Bayern mit 18 Verletzten und 65 Fahrzeugen

Bei der Massenkarambolage in Bayern auf der Autobahn 9 in der Nähe von Ingolstadt sind 18 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren in den Unfall nach einem Hagelschauer am Freitag 65 Fahrzeuge verwickelt. Die Behörden gingen am Nachmittag von drei Schwer- und 15 Leichtverletzten aus. Mehrere Hubschrauber und zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

SN/APA (dpa)/Michael Schmelzer Stillstand auf der Autobahn A9