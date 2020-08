Medikamenten-Engpass nach Brexit befürchtet

Die britische Regierung hat Arzneimittelgroßhändler mit Blick auf den Brexit aufgefordert, ausreichende Medikamenten-Vorräte anzulegen. Die Unternehmen sollten Lagerbestände für sechs Wochen anlegen und sich auf mögliche Lieferstörungen an wichtigen Häfen wie Dover vorbereiten, hieß es in einem am Montagabend veröffentlichten Brief des britischen Gesundheitsministeriums.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH In Großbritannien drohen Engpässe nach dem Brexit