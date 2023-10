Medizinische Hilfsgüter in Afghanistan eingetroffen

Die UNO-Kinderhilfsorganisation UNICEF hat nach eigenen Angaben mehr als 80 Tonnen medizinische Hilfsmittel für die von den Erdbeben betroffene Region in Afghanistan geliefert. Die Güter seien am Montag in der Hauptstadt Kabul eingetroffen. Vertreter von UNICEF Afghanistan sprachen von einem "Rettungsanker für Tausende von Kindern und Familien".

BILD: SN/APA/AFP/MOHSEN KARIMI Nach der schweren Erdbebenserie in Afghanistan sind Tausende obdachlos