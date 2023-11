Mega-Smog in Neu Delhi bringt kuriose Verkehrsmaßnahmen

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme will die Regierung von Neu Delhi den zunehmenden Smog in der indischen Hauptstadt in den Griff zu bekommen. Ab kommender Woche sollen vorerst eine Woche lang abwechselnd jeweils an einem Tag nur Privatautos mit gerader oder ungerader Kennzeichenzahl fahren, wie Umweltminister Gopal Rai am Montag Reportern mitteilte. Über weitere Anti-Smog-Maßnahmen würde später beraten.

BILD: SN/APA/AFP/ARUN SANKAR Wegen schlechter Luft bleiben auch Schulen geschlossen