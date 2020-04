Mehr als 1.000 Coronavirus-Tote in den USA an einem Tag

In den USA ist die Zahl der an einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen innerhalb von 24 Stunden erneut um mehr als 1.000 angestiegen. Die Opferzahl lag am Freitagabend (Ortszeit) nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bei 7.087 - nach 5.949 am Abend zuvor.

SN/APA (AFP/Getty)/WIN MCNAMEE Keine guten Nachrichten aus dem Wei§en Haus