Mehr als 1,3 Tonnen Cannabis vor Kreta sichergestellt

An Bord eines syrischen Fischerbootes haben griechische Fahnder in einer spektakulären Aktion am Freitag mehr als 1,3 Tonnen Cannabis sichergestellt. Vier mutmaßliche Drogenhändler, alle Syrer, seien bei dem Einsatz festgenommen worden, erklärte ein Offizier der Küstenwache am Samstag. Das Boot sei seit Tagen beobachtet worden, hieß es.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Symbolbild.