Mehr als 100 Tote durch Schnee und Hochwasser in Pakistan

Infolge von Schneefällen und Überschwemmungen sind in Pakistan und Afghanistan in den vergangenen Tagen mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Aus Pakistan meldeten die Behörden am Dienstag 93 Todesopfer, 76 Verletzte sowie einige Vermisste. In Afghanistan führten die Wetterbedingungen zu 39 Todesopfern, mindestens 60 Menschen trugen Verletzungen davon.

SN/APA (AFP)/STR Bei dem Unglück starben mindestens 57 Menschen