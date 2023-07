Mehr als 100 Tote seit Beginn des Monsuns in Pakistan

In Pakistan sind seit Beginn des Monsunregens Ende Juni mehr als 100 Menschen gestorben. Das berichtete die Katastrophenbehörde am Freitag. Mehr als die Hälfte der Toten verzeichne die Provinz Punjab, das ist die bevölkerungsreichste Provinz des Landes. Mindestens 180 Menschen wurden verletzt und 150 Häuser beschädigt, so die Behörde weiter. Auch für das Wochenende würden heftige Regenfälle erwartet, sagte Pakistans leitender Meteorologe Sardar Sarfraz am Freitag.

BILD: SN/APA/AFP/NARINDER NANU Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten