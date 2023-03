Mehr als 1.000 Tote durch Tropensturm in Malawi befürchtet

Die Zahl der Toten nach Tropensturm "Freddy" in Malawi dürfte nach Einschätzung der nationalen Katastrophenschutzbehörde auf mehr als 1.000 steigen. "Sieben Tage sind vergangen, und die Chancen, die im Schlamm eingeschlossenen Menschen lebend zu finden, sind gering", sagte Charles Kalemba, leitender Beamter in der Behörde für Katastrophenschutz, am Dienstag. Die Behörde hat bisher 499 Tote bestätigt, 349 Menschen wurden vermisst und 1.300 Schwerverletzte im Spital behandelt.

