Mehr als 118 Jahre Haft für selbst ernannten Heiler in Brasilien

In Brasilien ist ein populärer selbst ernannter Heiler wegen Vergewaltigung von vier Frauen zu mehr als 118 Jahren Haft verurteilt worden. João Teixeira de Faria alias João de Deus sei am Freitag "in drei Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von 118 Jahren, sechs Monaten und 15 Tagen" verurteilt worden, teilte ein Gericht im zentralbrasilianischen Bundesstaat Goiás mit. Insgesamt waren 17 Verfahren gegen das selbsterklärte Medium eröffnet worden.

BILD: SN/APA/AFP/EVARISTO SA Selbst ernannter Heiler Joao de Deus in Brasilien hinter Gittern