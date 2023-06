Mehr als 14.000 Häuser nach Damm-Zerstörung überschwemmt

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms sind russischen Angaben zufolge bisher fast 4.300 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 14.000 Häuser seien überschwemmt worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf russische Sicherheitsdienste. Der in russisch besetztem Gebiet liegende Kachowka-Staudamm am Dnipro war durch eine Explosion in der Nacht auf Dienstag teilweise zerstört worden.

BILD: SN/APA/AFP/ALEKSEY FILIPPOV 600 Quadratkilometer Land stehen in Region Cherson unter Wasser