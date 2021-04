Mehr als 150.000 Corona-Infizierte weltweit

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Corona-Infektion ist auf mehr als 150 Millionen angestiegen. Das ging am Donnerstagabend (Ortszeit) aus Daten der US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Erst vor gut drei Monaten, am 26. Jänner, war die Schwelle von 100 Millionen bekannten Infektionen überschritten worden.

SN/APA/dpa/Arne Dedert Seit Jänner kamen 50 Millionen registrierte Infizierte dazu