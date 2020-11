Mehr als 2.200 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

In den USA sind binnen 24 Stunden mehr als 2.200 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten Zählung hervorging, gab es landesweit zudem mehr als 200.100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wegen der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen haben mehrere Bundesstaaten ihre Corona-Maßnahmen inzwischen wieder verschärft. In Mexiko starben indes seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 Menschen an Covid-19.

SN/APA (AFP)/Go Nakamura Mehr als 200.000 Neuinfektionen in den USA