Mehr als 20.000 Covid-19-Tote in Italien

In Italien ist am Montag die Schwelle von 20.000 Coronavirus-Todesopfern überschritten worden. 566 Todesfälle wurden in 24 Stunden verzeichnet, womit die Zahl der Gestorbenen seit Beginn der Epidemie am 20. Februar auf 20.465 kletterte, teilte der italienische Zivilschutz mit.

SN/APA (AFP)/PIERO CRUCIATTI Nicht alle Plätze blieben zu Ostern so menschenleer