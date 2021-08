Mehr als 20 Österreicher wurden aus Kabul ausgeflogen

Dutzende Österreicher mit afghanischen Wurzeln warten noch auf ihre Evakuierung aus Afghanistan. Bei der österreichischen Botschaft melden sich nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban aber viele Personen, deren Aufenthaltstitel in Österreich erst zu prüfen ist.

Die Bemühungen der österreichischen Behörden, eigene Staatsbürger nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen, dauern an. Gabriele Juen, Sprecherin des Außenministeriums in Wien, gab auf SN-Anfrage am Montag einen Überblick: "Es halten sich nach unseren Informationen noch einige Dutzend österreichische Staatsbürger in Afghanistan auf. Es handelt sich dabei nicht um klassische Auslandsösterreicher, sondern um Österreicher mit afghanischen Wurzeln." Teilweise seien diese Menschen auf Familienbesuch in ihrer alten Heimat.

Bisher seien seit vergangener Woche ...