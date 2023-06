Mehr als 200 Tote bei Zugsunglück in Indien

Die Zahl der Todesopfer bei dem schweren Zugsunglück in Indien ist auf mindestens 207 gestiegen. Zudem gebe es rund 900 Verletzte, sagte ein Behördenvertreter des Bundesstaates Odisha laut den indischen Nachrichtenagenturen ANI und PTI in der Nacht auf Samstag. Der Unfall geschah gegen 19 Uhr Ortszeit, die Rettungsarbeiten fanden im Dunkeln statt. An dem Unfall sollen zwei Personenzüge und ein Güterzug beteiligt gewesen sein. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

BILD: SN/AP Bilder von der Unglücksstelle zeigten Rettungskräfte, die in dem Wrack eines Waggons nach Überlebenden suchten.