Mehr als 200 Tote nach Fähr-Unglück in Tansania befürchtet

Beim Untergang einer Passagierfähre auf dem Victoria-See in Afrika sind möglicherweise mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Zunächst seien 42 Todesopfer bestätigt worden, sagte der Polizeichef des Bezirks Ukerewe. Mit einer Fläche von rund 68.800 Quadratkilometern ist der Victoria-See einer der größten Seen der Erde. Er liegt im Gebiet zwischen Tansania, Kenia und Uganda.

Dem Fähren-Betreiber Temesa zufolge könnten sich an Bord der "Nyerere" insgesamt mehr als 300 Menschen befunden haben. Die Rettungsarbeiten wurden bis Sonnenaufgang am Freitag ausgesetzt. Bei einem Fähr-Unglück in der Region waren 1996 mindestens 500 Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: Apa/Ag.