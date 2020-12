Mehr als 215.000 neue Corona-Fälle an einem Tag in den USA

In den USA breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Am Dienstag meldeten die Behörden binnen einem Tag 215.586 Neuinfektionen, geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore hervor. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es rund 180.000. Der bisher höchste Wert war am Freitag mit 227.800 Fällen verzeichnet worden. Die Zahl der an einem Tag erfassten Toten blieb am Dienstag mit 2.534 hoch, den Höchstwert hatte es mit 2.879 am Donnerstag gegeben.

SN/APA (AFP)/Ethan Miller Mittlerweile haben sich mehr als 15 Millionen US-Amerikaner infiziert