Mehr als 22.000 Covid-19-Tote in Frankreich

In Frankreich sind binnen 24 Stunden 389 weitere Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liege nun bei 22.245, teilten die französischen Gesundheitsbehörden in Paris mit. In Deutschland erreichte die Zahl der Corona-Todesopfer am Freitagabend den Wert von 5.454.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Zahl der Toten ist hoch, doch die Tendenz gibt Hoffnung