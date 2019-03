Mehr als 240 Tote nach Zyklon in Mosambik

Nach den schweren Überschwemmungen im Gefolge von Zyklon "Idai" ist die Zahl der Toten in Mosambik auf 242 gestiegen. Zudem sitzen noch weitere 15.000 Menschen fest, die dringend gerettet werden müssen, wie Umweltminister Celso Correia am Donnerstag sagte. Die Behörden stehen demnach in Kontakt mit den Menschen in den unter Wasser stehenden Regionen und versorgen sie mit Lebensmitteln und Medizin.

SN/APA (AFP)/YASUYOSHI CHIBA Hilfsmannschaften im Wettlauf mit der Zeit