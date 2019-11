Mehr als 30 Pakistanis in Lastwagen in Frankreich entdeckt

Bei einer Verkehrskontrolle in Südfrankreich sind mehr als 30 Pakistanis entdeckt worden, die sich in einem Lastwagen versteckt hielten. Wie die Staatsanwaltschaft in Nizza am Samstag mitteilte, wurden sie bei einer Routinekontrolle an einer Mautstelle bei La Turbie nahe der italienischen Grenze aufgespürt. Der Fahrer des Lastwagens, der ebenfalls aus Pakistan stamme, sei festgenommen worden.

Die Pakistanis, unter ihnen drei Jugendliche, seien an die italienischen Behörden übergeben worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen Ermittler nun prüfen, ob Schleppernetzwerke und Auftraggeber hinter dem Vorfall stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, werde der Fahrer des Lastwagens unverzüglich einem Strafrichter vorgeführt und wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung angeklagt. Erst vor Kurzem hatte eine illegale Einreise nach Europa per Lastwagen ein tödliches Ende gefunden. In der Nacht auf 23. Oktober wurden in einem Industriegebiet östlich von London die Leichen von 31 Männern und acht Frauen in einem Lkw-Kühlcontainer entdeckt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei den Toten um vietnamesische Staatsbürger handeln. Quelle: Apa/Ag.