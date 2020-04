Mehr als 40.000 Corona-Tote in den USA

In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 40.000 überschritten. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Sonntag starben inzwischen mehr als 40.500 Menschen an dem Coronavirus. Demnach erhöhte sich die Zahl der Infektionsfälle auf mehr als 740.000. Rund 67.000 Menschen gelten als genesen. Die Schwelle von landesweit 30.000 Toten war erst am Donnerstag überschritten worden.

SN/APA (AFP/Getty)/SPENCER PLATT Meiste Coronavirus-Opfer in den USA