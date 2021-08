Mehr als 40 Tote bei Waldbränden in Algerien

Bei Waldbränden in Algerien sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Allein 25 Soldaten seien bei Rettungseinsätzen gestorben, teilte Präsident Abdelmadjid Tebboune am Dienstagabend bei Twitter mit. In der von Bränden besonders betroffenen Region Tizi Ouzo starben zudem 17 Zivilisten. Innenminister Kamel Beldjoud machte bei einem Besuch vor Ort Brandstifter für die Feuer verantwortlich. Vier Verdächtige wurden festgenommen.

SN/APA/AFP/RYAD KRAMDI Mehr als 40 Tote bei Bränden in Algerien