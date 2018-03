Mehr als 40 Verletzte bei Straßenbahnunfall in Köln

Bei einem Straßenbahnunfall in der Kölner Innenstadt sind mehr als 40 Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Mensch schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Die meisten Unfallopfer hätten sich leicht verletzt. Zwei Straßenbahnen waren bei einer Haltestelle aufeinandergefahren. Möglicherweise verändere sich die Zahl der Verletzten noch, hieß es.

Die betroffene Straße war wegen des Einsatzes auch Stunden nach dem Zusammenstoß in beide Richtungen gesperrt, Unfallermittler waren am Ort. Betroffene Fahrgäste konnten in bereitgestellte Busse umsteigen.

(Apa/Dpa)