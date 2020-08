Mehr als 40 Verletzte nach Massenpanik in Cannes

Durch eine irrtümlich ausgelöste Massenpanik an der berühmten Strandpromenade von Cannes sind in der Nacht auf Dienstag mehr als 40 Menschen verletzt worden. Ein Gerücht um eine Schießerei hatte die Fußgänger in dem südfranzösischen Badeort in Angst und Schrecken versetzt. Laut einem Sprecher der örtlichen Feuerwehr mussten 44 Menschen mit leichten Blessuren im Krankenhaus behandelt werden.

SN/APA/AFP/LOIC VENANCE Die südfranzösische Stadt Cannes ist für sein Filmfestival bekannt - in der Nacht auf Dienstag kam es an der berühmten Strandpromenade zu einer Massenpanik.