Mehr als 400 Tote bei Blitzeinschlägen im Nordosten Indiens

Bei Blitzeinschlägen im Nordosten Indiens sind in den vergangenen Monaten mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Seit Ende März seien etwa 215 Todesopfer gemeldet worden, teilten die Behörden des verarmten Bundesstaats Bihar am Sonntag mit. Alleine in den vergangenen zehn Tagen seien 147 Menschen gestorben. Es handle sich um die höchste Opferzahl seit Jahren.

SN/APA (Archiv/AFP)/DIPTENDU DUTTA Monsun zwischen Juni und September in Indien