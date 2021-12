Mehr als 50 Millionen Corona-Infektionen in den USA

In den USA ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie auf mehr als 50 Millionen angestiegen. Das ging am Montag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Fast 800.000 Menschen starben demnach bisher im Zusammenhang mit dem Virus. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen in den USA noch weit höher liegt.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/G Hilfe für einen Corona-Patienten in Houston