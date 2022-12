Mehr als 50 Tote nach Wintersturm in den USA

In den USA sind in den vergangenen Tagen bei extremer Kälte und starkem Schneefall mindestens 50 Menschen gestorben. Allein im Bezirk Erie County im Bundesstaat New York kamen 27 Menschen ums Leben, wie Marc Poloncarz, der Verantwortliche des Bezirks, am Montag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Landesweit seien im Zusammenhang mit dem arktischen Wintersturm "Elliott" mehr als 51 Menschen gestorben, berichtete der Sender ABC. Laut dem Sender NBC starben 56 Menschen.

SN/APA/AFP/JOED VIERA Verlassene Autos im Zentrum der Stadt Buffalo