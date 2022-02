Mehr als 900.000 Menschen in den USA an Corona gestorben

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 900 000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Die Schwelle von 800.000 Corona-Todesopfern war erst Mitte Dezember überschritten worden.

SN/APA/AFP/ANGELA WEISS In den USA wurden weltweit die meisten Corona-Toten registriert