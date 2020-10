Mehr als acht Millionen Corona-Infektionen in den USA

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als acht Millionen Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Damit verzeichneten die USA die höchste absolute Zahl an nachgewiesenen Infektionen, gefolgt von Indien mit mehr als 7,3 Mio. Fällen. An dritter Stelle steht Brasilien, wo mehr als 5,1 Mio. Ansteckungen registriert wurden.

SN/APA (AFP/GETTY)/WIN MCNAMEE Auf diese weltweite Nummer-1-Position würden die USA gern verzichten