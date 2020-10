Mehr als fünf Millionen CoV-Infektionen in Brasilien

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Die Gesamtzahl der Ansteckungen ist laut Gesundheitsministerium auf mehr als fünf Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesfälle beträgt insgesamt 148.228. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf. Die Tschechische Republik verzeichnet indes den schnellsten Pro-Kopf-Anstieg an Neuinfektionen in Europa in den vergangenen zwei Wochen.

SN/APA (Archiv/AFP)/MICHAEL DANTAS Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus