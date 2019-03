Mehr als hundert Tote bei Zyklon in Mosambik und Simbabwe

Bei einem Zyklon sind in Simbabwe und Mosambik mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen. In Simbabwe wurden nach Angaben eines Abgeordneten der am schwersten betroffenen Region Chimanimani bis Sonntag 65 Todesopfer geborgen, nachdem Überschwemmungen mehr als hundert Häuser fortgerissen hatten und Erdrutsche niedergegangen waren.

SN/APA (AFP)/AMOS GUMULIRA Nach den Unwettern gibt es zahlreiche Vermisste