Mehr als neun Tonnen Elfenbein in Vietnam sichergestellt

Der vietnamesische Zoll hat in einem Schiff aus der Demokratischen Republik Kongo mehr als neun Tonnen mutmaßliches Elfenbein sichergestellt. Das Schmuggelgut sei am Dienstag in einer Holzlieferung im Hafen der zentral gelegenen Stadt Danang entdeckt und beschlagnahmt worden, teilte der Zoll am Freitag mit. Es sei eine der größten illegalen Einfuhren von Wildtiertrophäen der vergangenen Jahre.

SN/APA (AFP/Vietnam News Agency)/- Elfenbein wird zur Herstellung traditioneller Arzneien verwendet