Mehr EU-Staaten stoppen vorübergehend AstraZeneca-Impfung

Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca werden in immer mehr EU-Staaten ausgesetzt. Am Montagnachmittag kündigte die deutsche Regierung an, das Vakzin vorläufig nicht mehr zu verabreichen. Wenig später folgten auch Frankreich und Italien. Eine Stellungnahme des österreichischen Gesundheitsministeriums war am späten Nachmittag noch offen.

SN/APA (AFP)/THOMAS KIENZLE Vorerst keine Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland