Mehr Fahrradverkehr kann Straßen in Städten sicherer machen

Ein höherer Anteil an Fahrradfahrern kann den Straßenverkehr in Großstädten einer Studie zufolge sicherer machen - vorausgesetzt, es gibt gut ausgebaute Radwege. In Amsterdam und Kopenhagen, wo die Bewohner rund ein Drittel ihrer Wege mit dem Rad zurücklegen, gibt es vergleichsweise weniger Unfälle mit Radlern, wie aus einer Rangliste des Wuppertal Instituts hervorgeht.

SN/APA (dpa)/Peter Kneffel Wichtig sind gut ausgebaute Radwege