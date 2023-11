Mehr als 40 Hunde aus Schlachthaus in Vietnam befreit

Aus einem Schlachthaus in Vietnam sind mehr als 40 Hunde befreit worden, darunter gerade einmal zehn Tage alte Welpen. Betreiber Kieu Viet Hung übergab laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten am Freitag insgesamt 44 Hunde an ein Tierheim. Er hatte zuvor beschlossen, sein Geschäft in Thái Nguyên nördlich von Hanoi aufzugeben.

BILD: SN/APA/AFP/NHAC NGUYEN Ihnen bleibt der Kochtopf zum Glück erspart