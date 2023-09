Mehr Klimaschutz für UNO-Entwicklungsziele notwendig

Große Versprechen, wenig Aktion: Die Länder der Welt sind noch längst nicht auf dem richtigen Weg, um den Klimawandel nachhaltig zu begrenzen. Zu diesem Schluss kommt ein UNO-Bericht, den die Weltwetterorganisation (WMO) am Mittwoch in Genf vorstellte. Was Regierungen bisher an Reduktionen von klimaschädlichen Treibhausgases empfohlen hätten, reiche nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, heißt es in dem Bericht "United in Science".

BILD: SN/APA/LIBYAN RED CRESCENT/BASMA BA Die Bekämpfung der Klimakrise braucht mehr Kraft