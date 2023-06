Mehr Schiffe unterwegs zur Suche nach vermisstem Tauchboot

Acht weitere Schiffe sind auf dem Weg, um die Suche nach dem vermissten Tauchboot "Titan" in der Nähe des "Titanic"-Wracks im Atlantik zu unterstützen. Dazu gehörten vier Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff L'Atalante sowie die kanadische HMCS Glace Bay, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die US-Küstenwache am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

BILD: SN/APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO Die Suche gestaltet sich schwierig