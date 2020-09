Mehr Urlaub für Nichtraucher

Ist dieses Modell ein Vorbild für Österreich? Ein Gastwirt in Rheinland-Pfalz genehmigt Nichtrauchern in der Belegschaft fünf Tage mehr Urlaub im Jahr als Rauchern.

"Sicher eine Motivation" bis "das müsste man ausjudizieren" und ein "heikles Thema". So lauten die Kommentare von Ärzten, Wirtschaftstreibenden und Arbeitnehmervertretern aus Österreich zum Vorhaben eines Wirts in Deutschland. Dieser hatte abseits von den gesetzlichen Regelungen seine Mitarbeiter vor die Wahl gestellt: Rauchpausen oder mehr Freizeit. "Nichtraucher bekommen von mir als Ausgleich für die Rauchpausen ihrer Kollegen fünf Tage mehr Urlaub", sagt Gastronom Helmut Glas. Was für manche wie Gängelei klingt, sichert in seinen Augen den Betriebsfrieden. "Früher gab es ...