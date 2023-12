Mehr als ein Viertel aller Arten laut Roter Liste bedroht

Die Umweltschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature) hat angesichts der am Montag bei der Klimakonferenz COP28 in Dubai veröffentlichten Aktualisierung der internationalen Roten Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten Alarm geschlagen. "Dass mehr als ein Viertel der weltweiten Arten bedroht sind, ist ein Zeugnis für den dramatischen Zustand unseres Planeten", hieß es.

BILD: SN/APA/ABDUAZIZ MADYAROV Auch die Saiga-Antilope gilt als gefährdete Art