Mehrere Corona-Fälle an Bord der "Europa"-Kreuzfahrtschiffe

An Bord der Luxus-Kreuzfahrtschiffe "Europa" und "Europa 2" hat es mehrere Corona-Fälle gegeben - die Schiffe müssen deshalb ihre geplanten Fahrten abbrechen beziehungsweise ändern. "Bei routinemäßigen Tests an Bord der 'Europa' und 'Europa 2' haben wir Fälle von Covid-19 identifiziert. Den betroffenen Personen geht es gut, sie haben keine beziehungsweise nur milde Symptome", teilte Hapag-Lloyd Cruises am Dienstag mit. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen zunächst nicht.

SN/APA/obs/Hapag-Lloyd Cruises/Hapa Die Europa 2 musste ihren Fahrplan ändern (Archivbild)