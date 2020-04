Mehrere hundertjährige Corona-Patienten in Italien genesen

In Italien mehren sich Berichte von über Hundertjährige, die nach einer Coronavirus-Infektion geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die 103-jährige Ada Zanusso aus dem piemontesischen Biella ist genesen, nachdem sie im Seniorenheim, in dem sie lebt, positiv getestet wurde. "Der Tod hat mich vergessen", kommentierte die Frau.

"Sie ist sehr klein, aber sehr zäh. Zum Glück mussten wir sie nicht ins Spital einliefern. Sie konnte in Isolierung im Seniorenheim behandelt werden", kommentierte der jüngste Sohn Adas, Giampiero Brisotto, laut der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Der neunmalige Motorrad-WM-Sieger Valentino Rossi hat einem 102-jährigen Fan aus Genua telefonisch gratuliert. Die Frau ist die nach drei Wochen im Krankenhaus vom Covid-19 genesen. Nachdem sie das Spital verlassen konnte, äußerte Lilla Grondona den Wunsch, ihr Idol Rossi zu treffen. Wie Rossis Lebensgefährtin Francesca Sofia Novello auf Instagram berichtete, habe Rossi mit Oma Lilla, wie die Frau von ihrer großen Familie genannt wird, telefoniert.

"Wir haben uns mit Lilla in Verbindung gesetzt und sie ist überglücklich", berichtete Novello. Sobald die Ausgangssperre in Italien aufgehoben wird, versprach Rossi, die Frau, die in einem Seniorenheim in Genua lebt, persönlich kennenzulernen. Die Gesundung Grondonas hat in Italien für Schlagzeilen gesorgt.

Auch der 101 Jahre alte Alberto Bellucci aus der Adria-Stadt Rimini hat eine Corona-Erkrankung überstanden. Wegen Atembeschwerden wurde Bellucci ins Spital eingeliefert und nach drei Tagen unter Heimquarantäne gestellt. Inzwischen ist er genesen.

