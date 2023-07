Mehrere Menschen sterben bei Monsunregen in Pakistan

Nach heftigem Regen sind in Pakistan mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Punjab wurden sechs Tote gezählt, wie deren Oberster Minister Mohsin Naqvi am Mittwoch vor Reportern sagte. Besonders betroffen vom Monsunregen war die Millionenstadt Lahore im Osten, in der Straßen unter Wasser gesetzt wurden. Einwohner wurden Opfer niederstürzender Stromleitungen, einstürzender Häuser oder ertranken in den Fluten.

BILD: SN/APA/ARIF ALI Laut Hilfsorganisation Millionen Menschen in Gefahr